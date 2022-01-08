Başkan Erdoğan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılıyor! İlk sürüş gerçekleştiriliyor...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Konya'da konuşan Erdoğan daha sonra Konya-Karaman hızlı treni ile deneme sürüşü yaparak Karaman'a hareket etti. 40 dakika sürecek yolculuğun ardından Başkan Erdoğan hızlı trenin açılışını yapacak.