Başkan Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi

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Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.