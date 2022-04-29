Başkan Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi

Suudi Arabistan ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Umre ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmî törenle karşılandıktan sonra bir dizi görüşme ve iki günlük seyahati kapsamında Kabe'ye de giderek umre ziyaretini gerçekleştirdi.