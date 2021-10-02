Video Türkiye Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı
Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı

Başkan Erdoğan'dan İslamofobi mesajı

02.10.2021 | 20:48

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

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