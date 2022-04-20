Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 20.04.2022 | 10:29
00:58
01:48
01:57
00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım; tesisler tamamlanıyor... | Video 18.04.2022 | 10:29
08:44
01:21
MSB’den ‘Pençe-Kilit’ operasyonu hakkında açıklama | Video 18.04.2022 | 08:40
07:23
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Pençe Kilit Operasyonu başladı 18.04.2022 | 01:58
06:33
00:25
Muğla'da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü 18.04.2022 | 00:22
01:46
Mahmud Abbas'la görüşen Başkan Erdoğan'dan 'Mescid-i Aksa' mesajı 17.04.2022 | 19:04
01:35
MSB'den "Mavi Vatan-2022" paylaşımı | Video 17.04.2022 | 13:35
07:06
01:54
SON DAKİKA! Diyarbakır'da ABLUKA-1 Operasyonu başlatıldı | Video 17.04.2022 | 10:31
09:30
00:58
Türkiye'nin gökyüzündeki imzası SOLOTÜRK 11 yaşında | Video 15.04.2022 | 14:31
03:26
Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan muhteşem performans 14.04.2022 | 22:34
13:30
02:21
Türkiye'nin gururu Baykar Savunma'nın olay yaratan hava aracı Bayraktar DİHA'nın test uçuşlarına ait görüntüler paylaşıldı. Dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebilen istihbarat İHA'sı olarak tanımlanan 'uçan robot', tüm dünyada marka olan Baykar'a olan ilgiyi daha da artıracağa benziyor.