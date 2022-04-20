Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video

Türkiye'nin gururu Baykar Savunma'nın olay yaratan hava aracı Bayraktar DİHA'nın test uçuşlarına ait görüntüler paylaşıldı. Dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebilen istihbarat İHA'sı olarak tanımlanan 'uçan robot', tüm dünyada marka olan Baykar'a olan ilgiyi daha da artıracağa benziyor.