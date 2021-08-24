Dronelar Türkiye'nin tanıtımı için yükseliyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen Türkiye Drone Festivali'nde, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotu, Türkiye'nin tanıtımı için 12 şehirde tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri görüntüleyecek. Festivalin basın toplantısında konuşan İletişim Başkan yardımcısı Çağatay Özdemir, "Bu projeyi Türkiye'nin tarihi ve turistik alanlarının yurtdışında tanıtılması için önemli bir yerde görüyoruz. Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak" diye konuştu.