Video Türkiye Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”
Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”

Emniyet, Şehit Fethi Sekin’i fotoğraf kareleriyle andı: “Şehitler Ölmez”

04.01.2022 | 17:31

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İzmir Adliyesi önünde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i anmak için Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Emniyet, şehit Fethi Sekin’in fotoğraf karelerinin yer aldığı bir video paylaşarak “Şehitler Ölmez” dedi.

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