Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati: Türkiye pozitif ayrışmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, döviz kurunda yaşanan spekülatif ataklarla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Düşük faiz, yüksek üretim hacmine dayanan temel politika ekseninde yüksek istihdam, yüksek ihracat, düşük cari açık ve düşük dış borç hedeflendiğini belirten Nureddin Nebati, "Düşük faiz avantajı ile birlikte ihracat artışından elde ettiğimiz geliri ithalatımızın en büyük kalemleri olan enerji, hammadde ve ara malı yatırımlarına yönlendireceğiz. Bu sayede hem enflasyon üzerindeki kur baskısını azaltacağız hem de istihdamın artmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati; genç nüfusu, modern lojistik altyapısı ve düşük faiz ortamı gibi birçok cazip yatırım olanaklarıyla Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde kalkınmasını sürdüreceğini ve pozitif ayrışmaya devam edeceğini söyledi.