Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş Srebrenitsa mesajı | Video
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Srebrenitsa mesajı yayınladı. Albayrak, “Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır....Aliya İzzetbegoviç" notunu paylaştı.