Video Türkiye Hedef KIZILELMA Belgeseli 2. bölümü yarın yayında | Video
Hedef KIZILELMA Belgeseli 2. bölümü yarın yayında | Video

Hedef KIZILELMA Belgeseli 2. bölümü yarın yayında | Video

07.07.2023 | 12:19

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme aşamaları ve Baykar’ın insansız hava aracı geliştirme yolculuğunu anlatan "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ikinci bölümü, yarın 20.00'da yayınlacak.

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Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayiinde yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın geliştirme serüveninin anlatıldığı "Hedef KIZILELMA" belgeselinin ilk bölümü 10 Mayıs'ta düzenlenen gala ile ekranlara taşındı. Bayraktar KIZILELMA'nın gökyüzü ile buluştuğu ikinci bölüm ise 8 Temmuz Cumartesi saat 20.00'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak. Bayraktar KIZILELMA'nın 14 Aralık 2022 tarihindeki ilk uçuşun gerçekleştirildiği ana kadar olan ve merakla beklenen geliştirme sürecinde yaşananlar ilk kez belgeselin Cumartesi günü yayınlanacak ikinci bölümünde yer alacak.

Yönetmenliğini AKINCI belgeselini çeken Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi ve Bayraktar KIZILELMA test faaliyetlerinin yürütüldüğü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2022'de başlayan belgesel projesi yaklaşık 9 ayda tamamlandı. 10 Mayıs 2023 Çarşamba İstanbul Kongre Merkezi'nde 5000'den fazla konuğun katılımıyla 3 salonda aynı anda ilk gösterimi gerçekleştirildi.

SELÇUK VE HALUK BAYRAKTAR ANLATIYOR
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda KIZILELMA'yı ve Baykar'ı çocukluklarından başlayarak bugüne kadar perde arkasında kalan gerçeklerle anlatmaya ikinci bölümde devam ediyor. Hedef KIZILELMA belgeseli ile tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünü Bayraktar insansız hava araçlarının merak uyandıran hikayesi bu bölümde de devam ediyor.

ASKERLER, MÜHENDİSLER VE GAZETECİLER SÜRECİ KENDİ PENCERELERİNDEN ANLATTI
Hedef KIZILELMA belgeselinde Baykar'ın yüksek teknoloji geliştirme serüvenine tanıklık eden emekli askerler, mühendisler ve gazeteciler süreci kendi pencerelerinden anlatıyor. Milli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarını erken dönemden itibaren takip eden gazeteciler Yağız Şenkal, Güntay Şimşek ve İlker Akgüngör, tanıklıklarını gazeteci gözüyle izleyicilere ulaştırıyor. Aralarında eski Genelkurmay 2. Başkanı emekli Oramiral Ergin Saygun ve emekli Tuğgeneral Ömer Faruk Küçük'ün de bulunduğu emekli askerler, Bayraktar Ailesi ile yollarının nasıl kesiştiğini ve Baykar'ın geçtiği zorlu yolu kendi şahitlikleri ile aktarıyor. Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın kardeşi Ömer Bayraktar, çeşitli engelleme girişimlerine rağmen azimle ve pes etmeden yürütülen mücadele sayesinde başarıya ulaşan serüveni, Bayraktar KIZILELMA Belgeselinde ilk ağızdan izleyicilere anlatıyor.

HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI
Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST 2023'te taarruzi insansız hava aracı Bayraktar AKINCI, insanlı savaş uçakları SoloTürk ve Türk Yıldızları ile defalarca filo konseptinde kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde ilklere imza attı. Havacılıkta yeni bir çağın kapılarını açan Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2025'TE
Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. İstanbul ve İzmir'de ziyarete açılan TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'yı şimdiye kadar yüz binlerce vatandaşımız ziyaret etti.

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar KIZILELMA, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

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