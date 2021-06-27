Video Türkiye İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine genelge! Yeni dönemin detayları belli oldu
27.06.2021 | 19:43

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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda, koronavirüs salgınına yönelik alınacak olan yeni tedbirler görüşüldü. Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme sürecinde alınan yeni kararları duyurdu. Buna göre; 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni dönemde sokağa çıkma kısıtlamaları ve Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılacak. Başkan Erdoğan, konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacağını ifade etti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeni dönemin detaylarına ilişkin genelge gönderdi. İşte 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni normalleşme döneminin ayrıntıları…

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