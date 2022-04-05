Video Türkiye İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar...
İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar...

İstanbul Emniyeti'nden anlamlı film! Bayrak sevdasına vurgu yaptılar...

05.04.2022 | 13:22

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İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Medya Bürosu'nda görevli polisler; Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında 10 Nisan Polis Haftası'na özel anlamlı bir kısa film hazırladı. "Kutsal emanetimize sadakatimiz değişmedi" başlıklı üç dakikalık kısa filmde; 1845 yılından 2022 yılına dek nesilden nesile aktarılan meslek, memleket ve bayrak sevdasına vurgu yapıldı.

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