İşte Türkiye'nin yenilenmiş diri fay haritaları | Video
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritalarını sitesinde yayınladı.
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