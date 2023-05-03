Video Türkiye Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak | Video
Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak | Video

Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak | Video

03.05.2023 | 13:06

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle hizmete giren Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali olan Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali, yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, devasa alana kurulan santralin 3 milyon ton 'karbon ayak izi'nin silinmesine katkı sunacağını söyledi.

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Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle gerçekleştirildi. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, santralin Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali olduğunu kaydetti. Kalyoncu, "Burası 20 milyon metrekare devasa araziye sahip. Panellerimiz çift taraflı, enerji üretiyor. Tamamen yerli üretim. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştirdik. 3 milyon ton karbon ayak izinin silinmesine katkı sunduk." ifadesini kullandı.

'BUĞDAY TARLASI DEĞİL, PANEL'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'nın Kılıçaslan Meydanı'nda toplu açılış töreninde canlı yayınla katılarak, açılışını gerçekleştirdiği Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin enerjideki önemine dikkat çekti. Erdoğan, "Karapınar ne hale geldi bak. Buğday tarlası değil. Bunların hepsi panel, panel. Buradan yaklaşık 12, 13 bin megavat enerji çıkacak." dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK SANTRALİ
Kalyon Karapınar GES'in kurulum çalışmaları, Ocak 2020 tarihinde başladı. Acıgöl Havzası'nın bilinçsiz tarım, iklim değişikliği ve yanlış sulama gibi nedenlerle çölleşmesi sonrasında arazinin yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak değerlendirilmesine karar verilerek, YEKA projesi kapsamında kuruldu. Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar GES'te kullanılan 3 milyon 256 bin 38 adet güneş paneli, dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikası olan Kalyon PV'de üretildi. Kalyon PV'nin yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiği 'Made in Türkiye' güneş panelleri kullanılmaktadır. 20 milyon metrekare araziye kurulan santral, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ve 1 milyar dolarlık bir yatırımla gerçekleştirildi. 1350 megavat kurulu güce sahip güneş enerji santralında yıllık yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilmekte ve bu da yaklaşık Türkiye'de yıllık tüketilen elektriğin yüzde 1'ine denk gelmektedir. Yıllık 450 milyon dolar döviz ikamesini karşılayan santral, yıllık 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Karapınar GES yıllık 2 milyon ton fosil yakıt ve karbon emisyonunu önleyeceği gibi, Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi payını tek başına yüzde 20 oranında artıracak.

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