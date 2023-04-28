Video Türkiye MSB: "Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi" | Video
MSB:

MSB: "Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi" | Video

28.04.2023 | 08:36

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK’ya ait uçaklarla Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sudan'da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK'ya ait uçaklarla Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Paylaşımda, "Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 01:44
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bugün açılıyor | Video 28.04.2023 | 09:26
MSB: Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi | Video 01:50
MSB: "Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi" | Video 28.04.2023 | 08:36
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi | Video 14:15
Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi | Video 27.04.2023 | 12:30
Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi TEKNOFEST’te | Video 00:31
Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi TEKNOFEST'te | Video 27.04.2023 | 13:22
AKKUYU NGS’de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul’un elektriğini karşılayabilecek | Video 07:45
AKKUYU NGS'de nükleer yakıt dönemi başlıyor! Tek başına İstanbul'un elektriğini karşılayabilecek | Video 27.04.2023 | 12:34
AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız | Video 07:42
AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: "Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız" | Video 27.04.2023 | 12:36
YHT ilk sivil seferine tam kapasite çıktı | Video 04:21
YHT ilk sivil seferine tam kapasite çıktı | Video 27.04.2023 | 09:39
Bakan Kurum: Konya’nın eski stadının yerine 103 bin metrekare millet bahçesi yaptık | Video 14:30
Bakan Kurum: "Konya’nın eski stadının yerine 103 bin metrekare millet bahçesi yaptık" | Video 27.04.2023 | 08:56
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı | Video 04:47
İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi başladı | Video 27.04.2023 | 08:55
Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video 15:17
Atak-2 helikopterinde ilk kez motor çalıştırıldı | Video 26.04.2023 | 14:52
Başkan Erdoğan’dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim 03:36
Başkan Erdoğan'dan yoğun mesai açıklaması: Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim 26.04.2023 | 11:49
SAS komandolarından nefes kesen mayın eğitimi | Video 03:39
SAS komandolarından nefes kesen mayın eğitimi | Video 26.04.2023 | 11:19
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video 05:03
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılıyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek | Video 26.04.2023 | 10:40
Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi | Video 01:30
Bakan Çavuşoğlu TOGG ile gezdi, turist ve esnaflar yoğun ilgi gösterdi | Video 26.04.2023 | 10:30
Sadece Nisan’da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan’ın eser siyaseti anlayışı | Video 02:43
Sadece Nisan'da 13 DEV PROJE: İşte Başkan Erdoğan'ın eser siyaseti anlayışı | Video 26.04.2023 | 09:50
Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü | Video 07:15
Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü | Video 26.04.2023 | 09:21
Başkan Erdoğan: Karadeniz gazının tüm vatandaşlarıma yansıması çok farklı olacak | Video 12:30
Başkan Erdoğan: "Karadeniz gazının tüm vatandaşlarıma yansıması çok farklı olacak" | Video 26.04.2023 | 08:48
Başkan Erdoğan’dan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar | Video 38:30
Başkan Erdoğan'dan Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar | Video 25.04.2023 | 16:10
KIZILELMA Atatürk Havalimanı’na indi | Video 07:08
KIZILELMA Atatürk Havalimanı'na indi | Video 25.04.2023 | 13:34
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 00:11
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET ilk uçuşunu gerçekleştirdi | Video 25.04.2023 | 11:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA