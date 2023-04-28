MSB: "Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK’ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi" | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sudan’da mahsur kalan vatandaşların ilk grubunun TSK’ya ait uçaklarla Türkiye’ye getirildiğini duyurdu.
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