Video Türkiye Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı
Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı

Muğla'daki nevruz kutlamalarında PKK propagandasına 7 gözaltı

14.04.2022 | 08:30

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Muğla Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yapan ve polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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