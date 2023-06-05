Ordu Şehir Hastanesi'nin yüzde 95'i tamamlandı | Video 05.06.2023 | 12:27 Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Hastanede kaba inşaatın yüzde 95’i tamamlanırken, morfoloji binasının ise yüzde 100 olarak tamamlandığı öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapım aşamasına 2021 yılının mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorunu çözüme kavuşturacak.

DEPREME KARŞI 1020 ADET SİSMİK İZOLATÖR BULUNUYOR

Toplamda 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatı yüzde 95 tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan, depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirilen hastane, sadece Ordu'nun değil civar illerin de sağlık merkezi olacak.

8 NOKTADAN HASTANEYE ULAŞIM OLACAK

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun karayolundan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

"TAMAMLANDIĞINDA ÇEVRE İLLERDEKİ HASTALARA DA HİZMET VERECEK"

Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatı yüzde 95 biterken vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi. Vatandaşlar ayrıca, sağlık sorunları olduklarında farklı illere sevk edilebildiklerini, şehir hastanesi ile bu sorunun ortadan kalkacağını da söylediler.