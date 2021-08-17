Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' İstanbul Sarayburnu’na demirledi
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Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' Sarayburnu Limanı'na demirledi. Rus donanmasına ait geminin güverte kısmında bir asker nöbet tuttuğu görüldü.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 490 Borda numaralı "Amiral Essen"adlı savaş gemisi dün akşam saatlerinde Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Rus savaş gemisi 'Amiral Essen' Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 2 kurtarma römorkörü yardımıyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. Geminin güverte kısmında bir askerin beklediği görüldü.