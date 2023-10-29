SOLOTÜRK Anıtkabir semalarında | Video
Türk havacılığının gururlarından SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılında Anıtkabir ve başkent semalarında gösteri yaptı.
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