SOLOTÜRK'ten Ata'ya saygı uçuşu | Video

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Abidesi'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alana getirilen Türk bayrağı, Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi. Törende folklor ekibi, halk oyunları gösterisinde bulundu. Törenin ardından SOLOTÜRK, Yozgat semalarında nefes kesen gösteri sundu. Gösteriyi ilgiyle izleyenler, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti.