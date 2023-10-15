SOLOTÜRK'ten Ata'ya saygı uçuşu | Video
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK, kent semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 99. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Abidesi'ne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alana getirilen Türk bayrağı, Vali Mehmet Ali Özkan'a verildi. Törende folklor ekibi, halk oyunları gösterisinde bulundu. Törenin ardından SOLOTÜRK, Yozgat semalarında nefes kesen gösteri sundu. Gösteriyi ilgiyle izleyenler, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:17
SOLOTÜRK'ten Ata'ya saygı uçuşu | Video 15.10.2023 | 15:20
03:01
Başkan Erdoğan: "Depremin yaralarını hızla sarıyoruz" | Video 14.10.2023 | 17:05
02:14
02:49
SON DAKİKA: Gazze'ye ilk insani yardım Türkiye'den gidiyor! | Video 13.10.2023 | 10:50
35:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜGVA Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalar 12.10.2023 | 19:37
24:22
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "38 organize mafya tipi suç çetesi çökertildi" 12.10.2023 | 11:54
09:19
01:06
MSB’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ paylaşımı | Video 09.10.2023 | 15:19
00:58
MSB o anları paylaştı! "Durmadan, yorulmadan!" | Video 09.10.2023 | 11:17
00:59
Türkiye’den Afganistan’a yardım eli | Video 09.10.2023 | 10:50
00:53
15:09
04:33
00:12
Gözaltına Gazeteci Ayşenur Arslan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi 03.10.2023 | 13:25
03:35
05:31
TOMTAŞ Uçak Fabrikası kuruluyor 30.09.2023 | 16:40
00:30
PKK yandaşını polisten kaçırmaya çalışan HDP'li vekil kamerada! 30.09.2023 | 12:54
00:44
00:42
00:50
Azerbaycan ordusu Karabağ'a Türk bayrağıyla böyle girdi! 30.09.2023 | 11:11