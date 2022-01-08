SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı

Son dakika haberleri... Konya'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treni ile hattı ile Karaman'a vardı. 40 dakika süren yolculuğun ardından Karaman'a ulaşan Erdoğan burada vatandaşlara hitap edecek.