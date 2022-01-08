Video Türkiye SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı

08.01.2022 | 16:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’dan ’Çiftçiye bedava elektrik’ teklifine tepki: Gidin onu Kılıçdaroğlu’na sorun 06:08
CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan 'Çiftçiye bedava elektrik' teklifine tepki: Gidin onu Kılıçdaroğlu'na sorun 08.01.2022 | 16:33
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya’dan Karaman’a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı 01:31
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Konya'dan Karaman'a Hızlı Tren Hattı ile ulaştı 08.01.2022 | 16:19
Başkan Erdoğan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın açılışına katılıyor! İlk sürüş gerçekleştiriliyor... 14:31
Başkan Erdoğan Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın açılışına katılıyor! İlk sürüş gerçekleştiriliyor... 08.01.2022 | 14:58
Devlet Bahçeli’den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni’nde önemli açıklamalar 43:46
Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 13:53
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli’den sert tepki Kazakistan’daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı? 05:16
SON DAKİKA: Devlet Bahçeli'den sert tepki "Kazakistan'daki olayları izleyince bitiniz mi kanlandı?" 08.01.2022 | 13:43
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 01:10
Son dakika haberi: FETÖ soruşturmasında 73 gözaltı kararı! 08.01.2022 | 12:16
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya’nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde 06:55
Bakan Kurum, yangınlarından en çok etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesi Demirciler mahallesinde 08.01.2022 | 11:32
Muş Emniyet Müdürlüğü’nden dosta güven, düşmana korku salan klip 02:50
Muş Emniyet Müdürlüğü'nden dosta güven, düşmana korku salan klip 08.01.2022 | 09:27
Hava Durumu 08-01-2022 01:30
Hava Durumu 08-01-2022 08.01.2022 | 08:00
Bakan Varank ve Bakan Dönmez’den yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test 05:59
Bakan Varank ve Bakan Dönmez'den yosundan jet yakıtı üretecek tesiste ilk test 07.01.2022 | 15:02
Eren Kış-4 Operasyonu’nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 01:01
Eren Kış-4 Operasyonu'nda çok sayıda mühimmat ele geçirildi | Video 07.01.2022 | 14:45
Adana’da şafakta DEAŞ operasyonu 01:54
Adana'da şafakta DEAŞ operasyonu 07.01.2022 | 09:14
Hava Durumu 07-01-2022 01:30
Hava Durumu 07-01-2022 07.01.2022 | 08:00
İyi Partili Başkan Göçmez’den AK Parti seçmenlerine çirkin küfürler! Skandal olayda son dakika gelişmesi! 06:59
İyi Partili Başkan Göçmez'den AK Parti seçmenlerine çirkin küfürler! Skandal olayda son dakika gelişmesi! 06.01.2022 | 11:15
SON DAKİKA: Kocaeli’de 17 yıl önce işlenen cinayette FETÖ izi! Cinayetler örtbas edilmek mi istendi? 02:07
SON DAKİKA: Kocaeli'de 17 yıl önce işlenen cinayette FETÖ izi! Cinayetler örtbas edilmek mi istendi? 06.01.2022 | 09:51
TOGG Ceo’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın gurur gözyaşları... 01:01
TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın gurur gözyaşları... 06.01.2022 | 07:19
Ümraniye’de veli ile annesi okulu birbirine kattı 03:05
Ümraniye'de veli ile annesi okulu birbirine kattı 06.01.2022 | 00:43
İYİ Partili başkan seçmene küfür etti 01:04
İYİ Partili başkan seçmene küfür etti 06.01.2022 | 00:43
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı 00:51
İşyeri sahibi hırsızı fark etti, tokat atıp dışarı çıkarttı 05.01.2022 | 23:29
TOGG dünya vitrininde! Sedan ilk kez görüntülendi 07:06
TOGG dünya vitrininde! Sedan ilk kez görüntülendi 05.01.2022 | 23:25

Son dakika haberleri... Konya'da konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Konya-Karaman hızlı treni ile hattı ile Karaman'a vardı. 40 dakika süren yolculuğun ardından Karaman'a ulaşan Erdoğan burada vatandaşlara hitap edecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA