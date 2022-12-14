SON DAKİKA! Bayraktar Kızılelma böyle havalandı! İnsansız savaş uçağımız gökyüzünde | Video
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Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nin testleri tüm hızıyla devam ediyor. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, teker kesme testinden sonra ilk kez havalandı. Selçuk Bayraktar tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..."