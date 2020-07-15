Video Türkiye Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalar | Video
15.07.2020 | 12:55

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Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. (15 Temmuz 2020 Çarşamba)

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