Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

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OTOMATİK OYNAT
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Düzce Valisi Cevdet Atay: "Herhangi bir olumsuzluk yok" 17.11.2021 | 16:43
03:01
01:31
09:15
04:08
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan "Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet diliyorum" 17.11.2021 | 12:30
00:42
Firari yarbay ve binbaşı gaybubet evinde yakalandı 17.11.2021 | 12:18
06:27
Ordu Valisi Tuncay Sonel, 35 bin 58 engellinin dertlerine derman oldu! 17.11.2021 | 12:15
01:12
Cizre'de el bombasıyla saldırıya uğrayan korucubaşı yaralandı 17.11.2021 | 09:07
01:30
Hava Durumu 17-11-2021 17.11.2021 | 08:00
00:16
Danıştay tetkik hakimi Remzi Şahin gaybubet evinde yakalandı 16.11.2021 | 13:03
46:24
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 16.11.2021 | 11:29
01:30
Hava Durumu 16-11-2021 16.11.2021 | 08:00
01:38
01:30
Hava Durumu 15-11-2021 15.11.2021 | 08:00
07:38
01:30
Hava Durumu 14-11-2021 14.11.2021 | 08:00
01:21
Dünyaca ünlü savaş oyununda Kur’an-ı Kerim skandalı! 13.11.2021 | 19:57
00:59
53:16
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Başkan Erdoğan Çanakkale Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu 13.11.2021 | 17:56
Son dakika haberine göre geçtiğimiz dakikalarda Düzce'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem İstanbul ve çevresinden de hissedildi. Düzce Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Son gelen bilgiye göre Düzce bu depremin ardından 4.3 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları...