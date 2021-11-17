Video Türkiye Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi
Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Son dakika: Düzce'de peş peşe depremler! İstanbul ve çevresinde de hissedildi

17.11.2021 | 16:23

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Son dakika haberine göre geçtiğimiz dakikalarda Düzce'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Düzce’de 5 büyüklüğünde yerin 13.3 km derinliğinde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem İstanbul ve çevresinden de hissedildi. Düzce Valiliği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalarda deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtildi. Son gelen bilgiye göre Düzce bu depremin ardından 4.3 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. İşte son dakika deprem haberinin ayrıntıları...

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