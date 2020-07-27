Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:52
01:00
05:51
02:21
Fatih'in türbesinde duayı Meclis Başkanı Şentop okudu | Video 25.07.2020 | 22:05
01:59
02:36
15:28
Ayasofya Camii minarelerinde tarihi ezan | Video 24.07.2020 | 14:04
07:27
Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi | Video 24.07.2020 | 12:12
04:41
Son dakika: Bakan Albayrak açıkladı: Ayasofya için özel para basıldı | Video 23.07.2020 | 22:27
01:43
05:15
03:06
00:29
01:20
05:43
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı | Video 22.07.2020 | 15:18
05:11
01:32
04:33
02:18
00:47
Son dakika: Türk Tarih Kurumu Başkanı Ahmet Yaramış istifa etti | Video 22.07.2020 | 13:22
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gündemdeki tartışmalara dair son dakika açıklamaları geldi. Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğuna dikkat çekerek "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir.” dedi.