Son dakika haberi! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir" | Video

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gündemdeki tartışmalara dair son dakika açıklamaları geldi. Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin köklü bir devlet geleneğine sahip olduğuna dikkat çekerek "Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir.” dedi.