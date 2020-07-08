Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çok çarpıcı sözler "Benim de telefonuma geliyor..." | Video
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü açılış töreninde konuştu. Soylu burada çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Soylu, Kadın STK'lara sitem etti, "Kadın STK'larında dahi hassasiyetsizlik var. Onlara da yalvardım. Yaptığımız toplantılarda, kamuoyuna böyle çıktığımda ya ne olursunuz hiç olmazsa internet sitelerinizin bir bölümüne şunu koyuverin ya" dedi. İşte Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...