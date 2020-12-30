Son dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve 'karne' açıklaması! | Video

Son dakika haberlari... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve karne sistemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ziya Selçuk eğitim-öğretim alanındaki corona virüs tedbirlerine ilişkin, "Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. Bakan Selçuk, "Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir" ifadelerini kullandı. İşte Bakan Selçuk'un son dakika açıklamaları...