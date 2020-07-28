Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki | Video
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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu bugünkü grup konuşması nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşması hezeyanname bildirisi, skandal belgesi, zillet ve hezimet beyannamesidir. Kılıçdaroğlu işledikleri suçları açıkça tevsik ve tescil edilmiş suçlulara sahip çıkmış, bir kez daha hukukun üstünlüğüne kesif bir şekilde cephe almıştır" dedi.