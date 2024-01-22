THY uçağında Gezeravcı ailesini gururlandıran anons | Video
TÜRK Hava Yolları (THY) pilotunun Miami-İstanbul seferinde yaptığı anons uzaya giden ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını gururlandırdı.
BOLAT'TAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Tebrik ediyorum. Ama asıl tebrik, eskiden bizde de 7 yıl pilotluk yapmış kaptanımız Alper Gezeravcı'ya, ailesine, hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ailenin dönüş yolunda, bu ufak jesti organize eden çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. ifadelerine yer verdi.
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