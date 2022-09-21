Video Türkiye TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video
TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video

TOGG'da yeni gelişme! Geri sayım başladı | Video

21.09.2022 | 10:51

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde A Haber'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin otomobili TOGG'a dair yeni bilgiler paylaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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