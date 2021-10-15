Video Türkiye Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times'tan algı operasyonu!
Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times'tan algı operasyonu!

Türkiye ekonomisi neden hedefte? Reuters ve Financial Times'tan algı operasyonu!

15.10.2021 | 14:45

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Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, canlı yayında; Reuters ve Financial Times'ın Türkiye ekonomisini hedef alan yayınları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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