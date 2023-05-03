Arnavutköy’de servis aracı kazaya karıştı: 9 yaralı | Video

Kaza, saat 13.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe Kışlası mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen Serkan Pınar yönetimindeki çöp kamyonu, kendisine yeşil yanmasının ardından hareket edeceği esnada bir otomobilin ani manevra yapıp önüne atlamasından dolayı frene bastı. Frene basan çöp kamyonuna hemen arkasında seyir halinde olan Ercan Çiftçi yönetimindeki servis aracı duramayarak çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan işçiler yaralandı. ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı ambulanslar ile civar hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.Öte yandan, aynı cadde üzerinde geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde çalışan personelleri taşıyan servis aracı kazaya karışmış, servis aracında bulunan 13 kişi yaralanmıştı.