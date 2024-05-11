Başakşehir'de kaza otomobil yan yattı: 1’i çocuk 6 kişi yaralandı | Video 11.05.2024 | 16:21 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yan yattı. Otomobil içerisinde bulunan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kaza sonrasında yaşanan panik anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yolunda gerçekleşti. Ahmet Selim Erol yönetimindeki otomobil viraj geldiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yan şekilde yol üzerinde durdu. Çevredeki vatandaşlar araç içerisindekilere yardım etmek için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle, araçta bulunan 1'i çocuk toplamda 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında vatandaşların panik anları cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.