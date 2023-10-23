Video Yaşam Belaruslu genç kadın Taksim'de "Koca arıyorum" dövizi açtı | Video
Belaruslu genç kadın Taksim'de

Belaruslu genç kadın Taksim'de "Koca arıyorum" dövizi açtı | Video

23.10.2023 | 10:19

Taksim İstiklal Caddesi’nde Belaruslu genç bir kadın, “Koca arıyorum” yazılı dövizle ilginç bir olaya imza attı. Elindeki dövizle caddede duran genç kadını gören vatandaşlar ise sıraya girerek fotoğraf çektirdi. Genç kız, “Bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün eşine az rastlanır bir olay meydana geldi. Polina Litvinova isimli 19 yaşındaki Belaruslu genç kız, elinde "Koca arıyorum" ve sosyal medya hesabının kullanıcı adı yazan bir dövizle İstiklal Caddesi'nde dolaştı. Yazıyla dolaştığı videoları kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmeyen genç kızı gören yerli ve yabancı turistler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"KOCA ARIYORUM" YAZILI DÖVİZLE DOLAŞTI
"Koca Arıyorum" yazılı dövizle uzun süre cadde turu atan Belaruslu kadın, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla poz verdi. Genç kızın sosyal medyasından da yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Yaşanan ilginç olay cep telefonu tarafından kaydedildi.

"GÜVENLİĞİMİ SAĞLAYACAK İYİ BİR ADAM ARIYORUM"
Yaptığı eylemin tamamen gerçek olduğunu söyleyen Polina Litvinova şu ifadeleri kullandı:
"Birçok insan neden bu tarz bir video yaptığımı soruyor. Epey dikkat çekiyorum zaten ama bu bir şaka değil. Gerçekten benimle ilgilenecek, güvenliğimi sağlayacak iyi bir adam arıyorum. Ve bugünlerde size bir cinsel obje gibi bakmayan bir adam bulmak çok zor. Eğer bu yöntemle koca bulmak yanlışsa başka nasıl bulunabilir bilmiyorum. İnsanların sizi sadece kullanmak istediği eş bulma gibi uygulamalardan mı bulmalıyım, siz söyleyin o zaman nereden bulacağım. Çünkü evlenilecek bir erkek bu tarz uygulamalar kullanmaz zaten. En azından böyle şeylere zaman harcamaz. O yüzden ben de böyle bir yol seçtim."

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