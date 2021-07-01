Video Yaşam Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika

Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika

Müge Anlı canlı yayın izle: 1 Temmuz 2021 Perşembe atv izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika
01.07.2021 | 10:34

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayından son dakika haberleri!

VİDEO DEVAM EDİYOR

MÜGE ANLI 1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE CANLI YAYIN ATV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE MÜGE ANLI'YI İZLİYOR

Müge Anlı'da Necla ve Metin Büyükşen cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Metin ve Necla Büyükşen evlerinde kızlar Büşra'nın gözü önünde canice katledilmişti. Şüpheli olarak görülen gelin Betül Büyükşen'in bir diğer şüpheli şahısla gönül ilişkisi kurduğu iddia edildi.

MÜGE ANLI BETÜL BÜYÜKŞEN'İ YALANLADI!

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR

Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

BÜYÜKŞEN ÇİFTİ CİNAYETİ

Müge Anlı'da ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme gelen Büyükşen cinayeti Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 yıldır çözülemeyen olayda yapılan açıklamalar ise kan dondurdu. Konya'nın Karatay ilçesinde Metin Büyükşen ve eşi Necla Büyükşen 3 Eylül 2018 tarihinde evlerinde oturduğu sırada kızlarının gözü önünde saldırıya uğramış olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Çiftin çocukları Osman, Büşra ve Uğur Büyükşen anne ve babalarının katilinin bulunması için Müge Anlı'nın programına katılmıştı. Programa katılan Uğur Büyükşen'in eşi Betül Büyükşen'in kayınpederi Metin Büyükşen ile yaptığı telefon konuşması ise şüpheleri Uğur ve Betül çiftinin üzerine çekti. Mehir kavgasına dönüşen korkunç cinayette yapılan çelişkili ifadeler ise başta Müge Anlı olmak üzere izleyenlerin de kanını dondurdu.

Necla ve Metin Büyükşen'in doktor olan oğlu Osman Büyükşen'in geçtiğimiz günlerde gözyaşları içerisinde yardım isteyerek, "Anne ve babamın katillerini bulun" demişti. Anlı, Büyükşen cinayeti için Özel Ekip kurulduğunu açıkladı.

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı ile Tatlı Sert, rakiplerini geride bıraktı.

Program, Tüm Kişiler' de %7,11 izlenme oranı ve %45,02 izlenme payı

AB Sosyal Statü'de %5,15 izlenme oranı ve %38,59 izlenme payı

20+ABC1'de %6,72 izlenme oranı ve %47,69 izlenme payı'yla tüm kategorilerde birinci oldu.

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