Video Yaşam Türkiye Müge Anlı canlı yayınındaki bu anları konuşuyor! Osman Büyükşen olayında çifte cinayet böyle işlenmiş...

Türkiye Müge Anlı canlı yayınındaki bu anları konuşuyor! Osman Büyükşen olayında çifte cinayet böyle işlenmiş...

Türkiye Müge Anlı canlı yayınındaki bu anları konuşuyor! Osman Büyükşen olayında çifte cinayet böyle işlenmiş...
01.07.2021 | 12:18

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Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayınında; Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayet anı canlandırıldı!

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Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayet günü o evde yaşananlar Müge Anlı'da!

Canlandırma yapılması için stüdyoya cam ve yatak gibi kullanmak için sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti. Osman Bey kardeşini yatağa atar gibi yaptıktan sonra kardeşinin ilk zamanlar "Ben kafamı çevirip katile baktım" dediğini hatırlattı fakat Büşra Hanım camı açar açmaz kendisini fırlattığını iddia etti. Müge Anlı, katil tutunca madem dönülüp bakılıyorsa illa katili unutmayacağını vurguladı.

Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor
Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayın Tamamı Tek Parça izle!

''Annem katile bağırdı, ben ise yalvardım''

Osman Bey, kardeşinin kapı ucundan salona baktığını ama salonun kapısının kapalı olduğunu gördüğünü, o kapının kapanma sesini duydu mu diye sorunca Büşra Hanım kapı sesini duymadığını dile getirdi. Müge Anlı gelen kişinin kim olduğu bilinmiyorsa illa "Sen kimsin, ne oluyor" diye sorulacağına dikkat çekince Büşra Hanım, annesinin sadece "Allah Allah" diye dövünüp sallandığını iddia etti.

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