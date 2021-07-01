Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında şok açıklama ''Annem katile bağırdı, ben ise yalvardım''

Osman Bey, kardeşinin kapı ucundan salona baktığını ama salonun kapısının kapalı olduğunu gördüğünü, o kapının kapanma sesini duydu mu diye sorunca Büşra Hanım kapı sesini duymadığını dile getirdi. Müge Anlı gelen kişinin kim olduğu bilinmiyorsa illa "Sen kimsin, ne oluyor" diye sorulacağına dikkat çekince Büşra Hanım, annesinin sadece "Allah Allah" diye dövünüp sallandığını iddia etti.