Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında şok açıklama ''Annem katile bağırdı, ben ise yalvardım''
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:10
Bursa'da komşu ailelerin park yeri kavgası: 2'si ağır, 9 yaralı 01.07.2021 | 16:29
04:19
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu, Artı 1’in arkasındaki isimle tanıştı mı? 01.07.2021 | 17:14
02:24
Amasya'da maske takmamakta direnen kadına para cezası! 01.07.2021 | 16:32
04:20
Expo 2021 Hatay'ın maskotu: "Dağ ceylanları" | Video 01.07.2021 | 16:54
01:11
İstanbul Esenyurt'ta kocadan karısını taciz eden sapığa feci dayak! 01.07.2021 | 16:32
01:56
Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler | Video 01.07.2021 | 16:36
00:20
01:19
SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsteki tacizci sapık kamerada! 01.07.2021 | 16:39
00:21
02:32
05:54
00:52
Havuzlu eve drone’lu operasyon | Video 01.07.2021 | 16:00
03:56
Oyun yasağının kalkmasını kahvehanesinde zeybek oynayarak kutladı | Video 01.07.2021 | 15:46
03:07
Beylikdüzü’nde çakarlı araçlarla yolda halaya ceza | Video 01.07.2021 | 15:48
02:09
Covid-19 ile mücadele kapsamında 3. doz aşı uygulaması başladı | Video 01.07.2021 | 15:44
02:12
02:42
Sinema salonlarında hummalı hazırlıklar devam ediyor | Video 01.07.2021 | 15:29
04:09
09:58
Osman Bey, kardeşinin kapı ucundan salona baktığını ama salonun kapısının kapalı olduğunu gördüğünü, o kapının kapanma sesini duydu mu diye sorunca Büşra Hanım kapı sesini duymadığını dile getirdi. Müge Anlı gelen kişinin kim olduğu bilinmiyorsa illa "Sen kimsin, ne oluyor" diye sorulacağına dikkat çekince Büşra Hanım, annesinin sadece "Allah Allah" diye dövünüp sallandığını iddia etti.
Türkiye'nin konuştuğu cinayet anları Müge Anlı canlı yayınında! Müge Anlı'dan çok konuşulacak Osman Büyükşen olayı canlandırması
Türkiye Müge Anlı canlı yayınındaki bu anları konuşuyor! Osman Büyükşen olayında çifte cinayet böyle işlenmiş...
Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor
Müge Anlı 1 Temmuz 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da Osman Büyükşen olayında son dakika