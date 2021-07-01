Video Yaşam Türkiye'nin konuştuğu cinayet anları Müge Anlı canlı yayınında! Müge Anlı'dan çok konuşulacak Osman Büyükşen olayı canlandırması

Türkiye'nin konuştuğu cinayet anları Müge Anlı canlı yayınında! Müge Anlı'dan çok konuşulacak Osman Büyükşen olayı canlandırması

Türkiye'nin konuştuğu cinayet anları Müge Anlı canlı yayınında! Müge Anlı'dan çok konuşulacak Osman Büyükşen olayı canlandırması
01.07.2021 | 12:18

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayındaki Metin - Necla Büyükşen çifit cinayeti dosyasından son dakika haberleri! Osman Büyükşen olayında katil stüdyoda mı? Müge Anlı'dan canlı yayındaki çifte cinayet anı canlandırmasındaki o anlara tepki "Düşemezsin çünkü!"

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Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayet bu evde böyle işlenmiş!

Muhabir, evin bahçe kapısından eve girişin 10 adım olduğunu, eve girişten salona da 3 adımda gelindiği bilgisini verdi. Müge Anlı Büşra Hanım'ın salondan çıkınca Uğur Bey'in odasına gitmektense dış kapıyı kapatmasının bir saniye süreceğini vurguladı. Kamuran Hanım ise eve giren katilin birden fazla kişi olduğunu ve yeğenini tutabileceğini iddia etti. Büşra Hanım kendisi de düşününce keşke bunu, şunu yapsaydım dediğini ama o anlar aklına gelmediğini ileri sürdü. Muzaffer Bey eve ilk girenin kendisi olduğunu, evde bir arbede yaşanmış olduğunu öne sürdü.

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