Video Yaşam Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor

Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor

Müge Anlı'da Türkiye'nin konuştuğu olayda son dakika tanık açıklaması! Osman Büyükşen olayında katil etrafındaki çember daralıyor
01.07.2021 | 11:10

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atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayınında Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayındaki Necla - Metin Büyükşen çifti cinayeti dosyasında şok tanık! Dr. Osman Büyükşen olayında ailenin yakın komşusu Osman Büyükdoğrucan'dan flaş açıklamalar...

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MÜG ANLI'DA CANLI YAYINDA FLAŞ TANIK İFADESİ!

Osman Bey, Metin Bey ile evlerinin 50 metre olduğu bilgisini verip arka mutfakta oturduğu için hiç ses duymadığını söyledi. Osman Bey o akşam bir şey duysa zaten çıkıp bakacağını ifade etti. Muzaffer Bey olay yerine ilk vardığı zaman Osman Büyükdoğrucan'a neredeydin, hiç duymadın mı dediğini, onun ise "Ben balkondaydım duymadım" dediğini aktardı ve az önce de röportajda mutfakta oturuyordum dediğini, o sıcakta nasıl mutfakta oturulduğunu sorguladı. Osman Büyükdoğrucan, kapının önüne çıksa koşan adam göreceğini ama arka mutfaktan hiçbir şey görmediğini, ambulansın ışığını görünce dışarı çıktığını, orada haber aldığını söyledi.

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