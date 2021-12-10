Müge Anlı'da 'Yok artık' dedirten skandal yasak aşk! Müge Anlı'da kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen Demirok'tan şoke eden sözler!

Müge Anlı'da canlı yayında çok konuşulacak yüzleşme! Kocasının asker arkadaşı ile kaçan Birsen Demirok kocası Emirhan Demirok ve kaçtığı adam ile Müge Anlı'da yüzleşti! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; asker arkadaşının karısı Birsen Demirok'u kaçıran adamdan tepki çeken açıklamalar!