Müge Anlı'da 'Yok artık' dedirten skandal yasak aşk! Müge Anlı'da kocasının asker arkadaşına kaçan Birsen Demirok'tan şoke eden sözler!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
Sis ve soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'dan kar manzaraları | Video 10.12.2021 | 11:08
05:46
Petshoplar için yeni karar! Hayvan satışı 7 ay sonra sona erecek | Video 10.12.2021 | 11:21
02:46
Otoban infazının arkasından çete savaşı çıktı | Video 10.12.2021 | 11:46
06:00
İstanbul'un en eski eczanesi 119 yıldır şifa dağıtıyor | Video 10.12.2021 | 10:58
00:36
Esenyurt'ta milyonluk hırsızlık | Video 10.12.2021 | 11:21
00:23
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti | Video 10.12.2021 | 11:21
03:56
23:14
00:55
Nefessiz kalan bebeğin yardımına itfaiye koştu | Video 10.12.2021 | 10:53
04:06
Havalar soğudu, kış çayına talep arttı | Video 10.12.2021 | 10:34
16:13
01:15
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı | Video 10.12.2021 | 10:34
01:12
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği anlar kamerada | Video 10.12.2021 | 10:34
02:36
Pitbull çetesine özel harekatla operasyon | Video 10.12.2021 | 10:34
03:29
Erzincan’da kar ve tipiden kapanan 31 köy yolu ulaşıma açıldı | Video 10.12.2021 | 10:12
01:57
Kamyon ve otobüslere olan tutkusunu maketlere yansıttı | Video 10.12.2021 | 10:20
02:41
Şırnak’ta kar nedeniyle Tanin Geçidi ulaşıma kapandı | Video 10.12.2021 | 09:47
01:35
Önce kocasını sonra kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçakladı | Video 10.12.2021 | 09:52
02:20
Ardahan’da Sibirya soğukları yaşamı olumsuz etkiliyor | Video 10.12.2021 | 09:34
02:08
İki grubun pompalı tüfekli kavgasında yoldan geçen kadın yaralandı | Video 10.12.2021 | 09:25
Müge Anlı'da canlı yayında çok konuşulacak yüzleşme! Kocasının asker arkadaşı ile kaçan Birsen Demirok kocası Emirhan Demirok ve kaçtığı adam ile Müge Anlı'da yüzleşti! atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında; asker arkadaşının karısı Birsen Demirok'u kaçıran adamdan tepki çeken açıklamalar!