Müge Anlı hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in ölüm nedenini canlı yayında açıkladı | Video
İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ece Gürel'in ölümüne ilişkin yeni bilgiler aktarıldı. Yayında, Ece Gürel'in dün akşam ikinci kez kalbinin durduğu, ancak bu kez kurtarılamadığı belirtildi. Ece Gürel'i ikinci bir kişinin getirip bulunduğu yere bırakılmış olması ihtimali gündeme getirilirken, bunun soruşturmaların sonucunda ortaya koyulacağı aktarıldı. Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı ilk bilgiye göre, Gürel'in çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunmuştu! Mimar Ece Gürel yaşam mücadelesini kaybetti | Video
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