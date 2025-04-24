Sağlık çalışanları, deprem sırasında bir an olsun bebeklerin yanından ayrılmadı... O anlar kamerada | Video
İstanbul’da meydana gelen deprem sırasında tedavi gören bebeklerin yanından sağlık çalışanları ayrılmadı. O anları ise Sağlık Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.
"Size minnettarız. İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız."
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