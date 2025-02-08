Video Yaşam Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video
Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video

Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video

08.02.2025 | 14:30

Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

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