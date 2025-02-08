Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan balıkçı teknesinde yangın | Video

Sarıyer Rumeli Kavağı iskelesinde bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.