Video Yaşam Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video
Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video

Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video

13.03.2025 | 08:22

Şişli’de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Otobüste o sırada yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, Büyükdere Caddesi 4. Levent mevkisi, Beşiktaş istikametinde seyir halindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde yalnızca şoförün bulunduğu 34 HO 2497 plakalı otobüs seyir halinde olduğu esnada, arkasından gelen aracın sürücüsü otobüsten alev çıktığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine otobüsü yolun sağ şeridine çeken şoför aracı terk etti. Özel halk otobüsünün motor kısmından başlayan yangın kısa sürede otobüsün büyük bir bölümünü etki altına aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük kısmı yanan otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yanan otobüsün çevresinde güvenlik önlemi alırken yolda yaşanan trafiğe de müdahalede bulundu. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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