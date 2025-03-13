Şişli’de İETT otobüsü alev alev yandı | Video
Şişli’de İETT'ye bağlı özel halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Otobüste o sırada yolcu olmaması olası bir faciayı önlerken yangın sonucu otobüs kullanılamaz hale geldi.
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