Video Yaşam Tesla ile drift pahalıya maloldu: Drift anları kamerada
Tesla ile drift pahalıya maloldu: Drift anları kamerada

Tesla ile drift pahalıya maloldu: Drift anları kamerada

15.10.2023 | 18:02

Mersin'de 'Tesla' marka aracıyla drift atan sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, aracı trafikten men edildi.

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