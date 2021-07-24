Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in taksici ile tartışma anı kamerada "Beni tehdit ediyorsun"
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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bir taksi şoförüyle kavga ettiği anları cep telefonuyla kaydetti ve şu sözlerle paylaştı: "Abimiz karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" Bu sırada şoför, "Beni tehdit ediyorsun" diyerek Yusuf Güney'e tepki gösterdi. Güney ise, "Artistlik yapma" cevabını verdi.