Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in taksici ile tartışma anı kamerada "Beni tehdit ediyorsun"

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, bir taksi şoförüyle kavga ettiği anları cep telefonuyla kaydetti ve şu sözlerle paylaştı: "Abimiz karşıya geçmek istemiyormuş, neymiş trafik varmış" Bu sırada şoför, "Beni tehdit ediyorsun" diyerek Yusuf Güney'e tepki gösterdi. Güney ise, "Artistlik yapma" cevabını verdi.