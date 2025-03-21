Yolda yürürken araçtan açılan ateş sonucu yaralandı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda araçtan açılan silahlı saldırıda bacağına 2 mermi isabet eden şahıs yaralandı.
Polis şüpheli veya şüphelileri arıyor.
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