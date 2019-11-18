Web TV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli, bu hareketiyle savaşı başlatıyor! (19 Kasım 2019 Salı)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli, bu hareketiyle savaşı başlatıyor! (19 Kasım 2019 Salı)

18.11.2019 | 10:43

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm'de Hızır Çakırbeyli, hazırladığı intikam tuzağı ile savaşı başlatıyor' "Bu sefer onları tuzağa biz çekeceğiz!" İşte (EDHO) 19 Kasım 2019 Salı akşamı yayınlanacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. bölümün son fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm'de neler olacak?

Tufan'ı oğlunun canıyla tehdit ederek silahları ele geçirmeyi başaran Altan, planlarını yaparken Çakırbeylileri nasıl hafife aldığını çok geçmeden anlayacaktır. Alparslan, yine öngörülü davranarak herkesten gizli bir tedbir almış, mermileri kimsenin bilmediği ayrı bir depoya saklamıştır. Çok önemli bir buluş olan silahın asıl değeri mermilerinde olduğundan Altan'ın tüm çabası boşa gitmiş olacaktır. Bu başarısızlık yüzünden en çok canı yanacak kişi olan Tufan ise oğlunu Sınırsızların elinden kurtarabilmek için işbirliği yapmaya devam edecektir.

Silahlarını kaybeden Hızır, düşmanlarına karşı gücünü ve ortaklarına karşı itibarını da kaybetmemek için derhal harekete geçmesi gerektiğini bilmektedir. Silahların olduğu deponun yerini Sınırsızlarla paylaşan bir hain olduğunu anlamakta gecikmez. Mermiler üzerinden yapacağı planla hem düşmanını tuzağa çekmeyi hem de masaya ihanet eden kişiyi bulmayı amaçlayacaktır. Bir taraftan masasını kurtarmak için mücadele verirken diğer taraftan Altan ile birlikte hareket ettiğini öğrendiği Sevda'nın da peşine düşecektir.

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