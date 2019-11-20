Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm (19 Kasım 2019 Salı) tamamı kesintisiz tek parça izle! Hızır'a hain ölüm tuzağı...

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm'de intikam için ahrekete geçen Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan ölüm tuzağına düşüyor! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19 Kasım 2019 Salı gecesi yayınlanan 148. son bölümü ile dizinin milyonlarca hayranını ekran başına kilitledi! İşte Hızır Çakırbeyli'nin düştüğü tuzak ve Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. Bölüm...

ZİRVE ONDAN SORULUYOR!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 148. BÖLÜM İLE YİNE ZİRVEDE

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ, tüm kişilerde 8,72 izlenme oranı ve 19,85 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9,28 izlenme oranı ve 21,44 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Zirvenin gediklisi, atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinciliklerine devam ediyor. Dizi kendi gününde yine en çok izlenen yapım oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesine oturdu!