Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (19 Kasım 2019 Salı) 148. son bölüm finalinde Hızır ölüm tuzağında! Sevda, ihanetin cezasını...

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 19 Kasım 2019 Salı gecesi yayınlanan 148. son bölüm finalinde Hızır Çakırbeyli, ölüm tuzağına düştü! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 148. son bölüm ile dizinin milyonlarca hayranını ekran başına kilitleyen ölümcül tuzakta; Altan, Hızır Çakırbeyli'den öyle bir cevap aldı ki... Sevda, Hızır'a ihanetinin cezasını ödüyor...