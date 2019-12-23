Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Bölüm'deki 'Meryem' sahnesi sosyal medyada olay oldu! (24 Aralık 2019 Salı)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki 'Meryem' karakterinin diziye geri döneceği sahnesi sosyal medyada olay oldu!
(EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Bölüm'de Meryem karakteri diziye geri dönüyor!
Hızır Çakırbeyli hanesinde ise heyecanlı bir bekleyiş vardır. Meryem'in döneceği haberi gelmiş ve her şeyin eskisinden daha iyi olacağına dair umutlar tekrar yeşertmiştir. Tüm ev ahalisinin mutlulukla karşıladığı bu habere en çok sevinen ise elbette ki Hızır olacaktır.
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